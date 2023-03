Gerard Piqué e la sua Kings League, un segnale per l’Uefa

Il cammino a Euro ‘24 è iniziato male. La strada imboccata, già da tempo, dalla Uefa va, infatti, in direzione contraria a quella dello spettacolo. Florentino Pérez esagera quando assicura che le nuove generazioni preferiscono giocare con gli avatar di Mbappé e Messi piuttosto che ammirarli in campo. Tuttavia, il mondo parallelo immaginato dal presidente del Real Madrid per giustificare la necessità della Superlega è meno lontano dalla realtà rispetto a quello in cui vive Aleksander Ceferin. E già, perché, mentre da qualche lustro la logica imporrebbe ai campionati top di limitare i propri tornei a 18 squadre - o, addirittura, a 16 - per aumentarne la spettacolarità, in vista dell’Europeo del 2016, la Uefa è andata controcorrente aumentando di un 50% le partecipati alla fase finale saturando, così, ancor di più il calendario e rendendo meno avvincente una fase già soporifera. Insomma, per assicurarsi la presenza per un mese di tutte le stelle si condanna lo spettatore a un anno di mediocrità.