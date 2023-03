Turner, gender reveal dopo Stati Uniti-El Salvador: cosa è successo in campo

Turner ed il gender party

La Nazionale di Hudson ha dimostrato ancora una volta di essere unita non solo in campo, ma anche fuori. Dopo il match vinto dagli americani contro El Salvador nella CONCACAF Nations League (portando a casa un 1-0), si è dato il via non solo ai festeggiamenti per la vittoria conseguita, ma anche per una festa un po' più particolare organizzato per il portiere americano Matt Turner, estremo difensore dell'Arsenal. Nelle immagini condivise dall'account ufficiale della Nazionale degli USA, si vede Turner stringere tra le mani un piccolo pallone. Grazie a questo stratagemma utilizzato dalla compagna Ashley Herron, il calciatore ha scoperto il sesso del loro secondo figlio. Dopo essere stato sollecitato a calciare, il portiere ha dato un tiro e scoperto che avrà presto una bambina.