Neymar, un milione perso al casinò online: la reazione fa discutere

Neymar continua a far parlare di sé, anche fuori dal campo. Il fuoriclasse brasiliano del Psg, out per un grave infortunio alla caviglia destra che lo terrà fuori fino a fine stagione, non è nuovo a trasmettere in streaming su Twitch le sue dirette in cui si diletta con i videogiochi ma non solo. Quanto accaduto nel corso della sua ultima live ha fatto parlare e non poco: durante un gioco d'azzardo, Neymar ha infatti perso circa un milione di euro in un'ora.