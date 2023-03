Enzo Alves, la stellina cresciuta tra le stelle al Real

Il figlio di Marcelo, tornato in Brasile dopo l'esperienza in Grecia, incanta in Spagna

30 . 03 . 2023 15:01 1 min Real Madridenzo alvesMarcelo

TORINO - Enzo Alves ha tredici anni e un fisico già da grande. Nelle giovanili del Real Madrid (Infantil A) segna con incredibile regolarità valanghe di gol: una tripletta, una doppietta, un poker e via così. Tutti sono pronti a giurare che brucerà le tappe e sarà il prossimo fenomeno. Enzo Alves è il figlio di Marcelo, tornato nel frattempo in Brasile (Rio, sponda Fluminense) dopo l'esperienza in Grecia. Enzo Alves, che talento Tra le curiosità del ragazzino, la sua abilità nel palleggio che lo fece diventare famoso quando fu ripreso in video duettare negli spogliatoi del Bernabeu con i campioni di tutto, da Cristiano Ronaldo a Modric. Insomma, la stellina crescita tra le stelle promette bene. Eccome. Guarda il video Sorpresa Marcelo, è ufficiale il suo ritorno alla Fluminense © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Marcelo, che accoglienza Tutte le news di Calcio Estero

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi