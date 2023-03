Lo Shakhtar Donetsk denuncia la Fifa: “Persi 40 milioni di euro”

Si aggirerebbero intorno ai 40 milioni di euro le perdite denunciate dallo Shakhtar Donetsk in seguito alla decisione della Fifa di sospendere i contratti di allenatore e giocatori non ucraini in seguito dell'invasione del Paese da parte della Russia. Un provvedimento che avrebbe permesso ai diretti interessati di lasciare il club senza alcun compenso per la società. Da qui la decisione di presentare una denuncia alla Commissione Europea contro la Fifa. Dopo che il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna ha respinto le richieste della società, quest'ultima non ha assolutamente intenzione di fermarsi e ha pertanto deciso di rivolgersi ad altre istanze. "Continueremo a contestare la decisione emessa dal Consiglio Fifa il 20 giugno scorso, relativa alla sospensione automatica dei contratti internazionali - fa sapere il club in una nota - fino al giugno 2023, cosa che il club ritiene illegale. C'è anche un alto rischio di un'ulteriore proroga fino al giugno 2024".