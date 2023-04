Bernardeschi show, segna da corner ed entra nella storia del Toronto

La magia di Federico Bernardeschi, al terzo gol stagionale, non basta a Toronto (fuori ancora Insigne per problemi muscolari) che nella sesta giornata di Major League Soccer si fa rimontare sul 2-2 da Charlotte. L'ex esterno della Juventus ha sbloccato l'incontro dopo 6 minuti con un gol fantastico direttamente da calcio d'angolo, poi Bradley ha raddoppiato prima dell'intervallo ma nella ripresa gli ospiti sono riusciti a rimontare le due reti con Bender e Jozwiak. Pari esterno (0-0) per il Los Angeles Fc di Giorgio Chiellini (in campo 73') in casa dei Colorado Rapids.