Incredibile in Messico: arbitro colpisce calciatore con una ginocchiata

Incredibile quanto successo nelle scorse ore in Messico. Protagonista l'arbitro Fernando Hernandez , mentre stava dirigendo il match tra Leon e America allo stadio Azteca. Il direttore di gara ha infatti colpito con una ginocchiata un calciatore ospite nel momento in cui lo stava ammonando.

La ricostruzione

L'America segna il gol del pareggio al 63', proteste dei giocatori del Leon per una presunta irregolarità durante l'azione dell'1-1. I calciatori in biancoverde accerchiano subito il direttore di gara in maniera veemente, con l'arbitro che è letteralmente accerchiato dagli esmeraldas. Ad un tratto Fernando Hernandez ammonisce per proteste il numero 29 Lucas Romero, quest'ultimo inveisce in maniera ravvicinata infastidendo l'arbitro al punto che il fischietto colpisce con una ginocchiata il centrocampista argentino. Al termine della sfida, tramite l'account Twitter della Federcalcio Messicana, la Liga MX Referees Commission ha annunciato che aprirà un'indagine in merito all'accaduto.