Al Benfica basta Ramos, battuto il Rio Ave: messaggio all'Inter

VILA DO CONDE (Portogallo) - Non sbaglia il Benfica che resta sempre più saldo in vetta alla Liga portoghese grazie al successo in trasferta sul campo del Rio Ave. I prossimi avversari dell'Inter in Champions League passano di misura a Vila Do Conde grazie al gol del solito Gonçalo Ramos che su assist di Joao Mario confezionala rete della vittoria ad inizio ripresa. Una gara non semlice per gli uomini di Schmidt che vanno anche sotto nel primo tempo venendo salvati dal fuorigioco di Pereira che ribadisce in rete una respinta del palo ma avanti alla linea difensiva ospite. Nel finale invece il vantaggio delle Aquile resiste per merito di un ottimo Vlachodimos che difende alla grande i propri pali. Messaggio per Inzaghi che dopo l'impegno di Coppa Italia contro la Juventus potrà pensare a come contrastare il Benfica in Europa.