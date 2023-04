Retegui in lacrime in diretta dopo il gol al Lanus al 99': cosa è successo

Mateo Retegui non si ferma più! Il nuovo attaccante della Nazionale di Mancini, convocato a sorpresa dal ct azzurro nell'ultimo spazio per le qualificazioni al prossimo Europeo, continua a far parlare di sè a suon di gol e anche contro il Lanus 'El Chapita' ha messo il timbro con una rete decisiva. Il 23enne bomber del Tigre, al nono minuto di recupero, ha trovato il 2-1 e il 7° sigillo in 9 partite giocate in questo inizio di torneo della Primera Division che nella scorsa stagione lo ha incoronato col titolo di capocannoniere. Un gol alla Retegui, con l'istinto da goleador a prevalere su tutta la difesa avversaria, come visto anche contro Inghilterra e Malta. Il bomber del Tigre trasforma in oro tutto quello che tocca anche se l'ultimo centro ha siginificato qualcosa di speciale e l'attaccante ha reagito così.