L'Osasuna vola in finale di Coppa del Re. Dopo la vittoria di 1-0 nella semifinale di andata, finisce 1-1 ai tempi supplementari la partita di ritorno in casa dell'Athletic Bilbao. Inaki Williams firma l'1-0 per i padroni di casa al 33' minuto di gioco ma poi, ai tempi supplementari, a 4 minuti dai calci di rigore, arriva l'1-1 di Ibanez che elimina il Bilbao e regala un posto in finale all'Osasuna contro una tra Real Madrid e Barcellona.