Messico, ginocchiata dell'arbitro al giocatore: spunta l'incredibile VIDEO

CITTA' DEL MESSICO (Messico) - Un episodio davvero incredibile è accaduto negi scorsi giorni in Messico allo Stadio Azteca nel match tra Leon e America. Protagonista, in negativo, l'arbitro Fernando Hernandez, che in un momento di tensione ha colpito con una ginocchiata un calciatore ospite nel momento in cui lo stava ammonando. Tutto nasce dal pari dell'America al 63', con le proteste dei giocatori del Leon per una presunta irregolarità durante l'azione dell'1-1: i calciatori in biancoverde accerchiano subito il direttore di gara in maniera veemente, per proteste viene estratto il giallo al numero 29 Lucas Romero, quest'ultimo inveisce in maniera ravvicinata infastidendo l'arbitro che a quel punto con una ginocchiata il centrocampista argentino nelle parti intime. Per Fernando Hernandez la decisione della Federazione è stata la seguente: "Sanzionato dalla commissione disciplinare con una sospensione di 12 partite per aver tenuto una condotta violenta nei confronti di un giocatore".