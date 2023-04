Icardi, Zaniolo e Mertens non bastano: Galatasaray ko in Coppa di Turchia

Galatasaray-Basaksehir, 13 ex Serie A

Oltre a Icardi, Zaniolo, Ayhan e Mertens, nel Galatasaray - allenato dall'ex Inter Okan Buruk, che ha sfidato oggi il suo vecchio compagno in nerazzurro Emre Belozoglu, espulso - in campo anche le altre vecchie conoscenze del calcio italiano Lucas Torreira, Muslera e, nella ripresa, Sergio Oliveira. Nella fila ospiti, oltre ad Aleksic, presenti Caner Erkin, anch'egli con un passato nella formazione meneghina, Leonardo Duarte e Lucas Biglia, in A con Lazio e Milan.