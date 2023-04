Feyenoord-Ajax sospesa per 40': Klaassen colpito alla testa da un oggetto!

Paura in campo durante Feyenoord-Ajax, partita valida per le semifinali della Coppa d'Olanda, ovvero la KNVB Beker. Già iniziato in ritardo a causa del lancio di fumogeni, il match è stato infatti interrotto e sospeso al 61', sul risultato di 2-1 per l'Ajax. La motivazione è che Davy Klaassen, centrocampista degli ospiti, è stato colpito alla testa da quello che sembra essere un accendino proveniente dagli spalti. Inizialmente l'arbitro aveva optato per una sospensione della partita di 15', salvo poi prolungare l'interruzione fino a 40 minuti prima di riprendere la direzione della gara. Il match è poi terminato con il risultato di 2-1 per l'Ajax che si è dunque qualificato per la finale di Coppa, dove affronterà il Psv.