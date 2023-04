Cristiano Ronaldo ha più gol di Haaland: il re del gol è tornato

Cristiano Ronaldo c'è sempre! Il fenomeno portoghese continua a scrivere la propria storia e a 38 anni non ha intenzione di fermare il suo score da record, aggiornandolo di partita in partita. Nel'ultima uscita nella Saudi Pro League da capitano dell'Al-Nassr ha realizzato una doppietta nel 5-0 in trasferta all'Al-Adalah e così l'ex Juve si è portato a quota 834 reti in carriera da professionista, una dato mostruoso che a questo ritmo lo potrebbe portare presto allo soglia dei 1000 gol in carriera. Numeri che spiegano la grandezza del portoghese e anche se il campionato arabo non è blasonato come le top competizioni europpe, la classifica dei migliori marcatori di questo 2023 parla chiaro: il Re è tornato.