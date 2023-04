Galatasaray, rabbia Icardi su arbitro e Var: “Il furto dell’anno”

ISTANBUL (Turchia) - Una notte amara per il Galatasaray che cade per 3-2 nel derby contro il Basaksehir salutando ai quarti di finale la coppa di Turchia. Un match ricco di colpi di scena con i giallorossi che vedono annullarsi un gol dopo soli 5', per poi andare all'intervallo sotto di 2-1. Nella ripresa è Icardi, su assist di Zaniolo, a rimettere tutto in equilibrio, poco prima del tris ospite firmato Szysz che chiude il risultato. Ed è proprio l'attaccante argentino ex Inter e Psg ad attaccare sui social dopo l'eliminazione: nel mirino la direzione di gara e le scelte del Var.