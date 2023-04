Cristiano Ronaldo furioso: litiga con gli avversari e va via, cosa succede

Al-Nassr, rabbia CR7

L'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo non riesce ad andare oltre lo 0-0 in casa dell'Al Feiha. La squadra del portoghese, pareggiando, ha dunque perso terreno dall'Al Ittihad prima in classifica: vista la contemporanea vittoria dei rivali, dal -1 del turno precedente, l'Al Nassr si è ritrovato così a -3 dalla vetta. Di qui la rabbia di CR7, che ha lamentato un atteggiamento ostativo in campo da parte dei calciatori dell'Al Feiha. "Non vuoi giocare, non vuoi giocare!" ha urlato Cristiano nel momento in cui ha lasciato il campo al triplice fischio, accompagnando quelle parole con una gestualità delle braccia abbastanza plateale, ad esprimere contrarietà. Una scena che ha ricordato quanto successe qualche tempo fa con la maglia del Portogallo, quando abbandonò il campo prima del triplice fischio e gettando addirittura la fascia di capitano a terra per non aver convalidato un gol. A condire il tutto anche il fatto che il fuoriclasse portoghese, durante la gara, non ha sfruttato alcune buone chance per sbloccare la partita e regalare la vittoria ai suoi.