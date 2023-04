Il Fatih Karakumruk di Andrea Pirlo cede in casa al Fenerbahce - che scavalca il Besiktas al secondo in classifica - in un match valido per il massimo campionato turco. Avanti la squadra dell'ex bianconero grazie alla rete di Ozdoev al 24', nella ripresa il Fenerbahce la ribalta grazie alle reti di Zajc (51') e Szalai (78'). La formazione dell'ex centrocampista della Juventus si ferma dopo una lunga serie di risultati utili in campionato e rimane al nono posto con 34 punti dopo 26 partite.