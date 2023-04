Diletta Leotta, Loris Karius inedito a Pasquetta: cosa è successo

Diletta Leotta scatenata a Pasquetta

Nelle immagini condivise si vede la presentatrice in abito rosso mentre balla insieme ad alcuni amici e familiari, ma la sorpresa è che Loris Karius ha indossato, almeno per un giorno, i panni di dj, facendo ballare tutti. A commento del breve filmato le parole della Leotta: "The Dj is in da house". Il commento (un mix tra inglese e tedesco) si può tradurre con: "Il Dj è in questa casa". Nel corso di una recente ospitata a Felicissima Sera, la Leotta ha svelato che con Karius parla in inglese, non conoscendo lei la lingua tedesca.