Caceres sbircia il Var: rosso assurdo! E l'altro ex Juve Douglas Costa...

Caceres, espulsione assurda in Houston Dynamo-Los Angeles Galaxy

L'uruguaiano dei Los Angeles Galaxy, sull'1-0 per gli Houston Dynamo, è stato espulso per doppia ammonizione dopo essersi avvicinato all'arbitro mentre rivedeva un contatto di gioco allo schermo del Var (rigore poi concesso ai padroni di casa) e ha lasciato la squadra in inferiorità numerica. Alla fine, per i Galaxy, è arrivata la sconfitta per 3-0. Nel finale, inoltre, altra espulsione per un altro ex Juve: Douglas Costa, espulso nei minuti di recupero, ha lasciato i suoi addirittura in 9 uomini.