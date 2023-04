Juve, due grandi ex si riabbracciano in Turchia

Prendi un mercoledì di aprile, un soleggiato pomeriggio in Turchia e un'amichevole di lusso per uno scopo assolutamente lodevole tra Besiktas e Atletico Madrid . Prendi due grandi ex della Juve ed è subito amarcord.

Andrea Pirlo , ora allenatore del Karagümrük in Super Lig , il suo vice Roberto Baronio e il preparatore atletico Paolo Bertelli (pure lui con un passato all'ombra della Mole) hanno raggiunto l'albergo del club spagnolo per salutare un certo Alvaro Morata .

Besiktas e Atletico Madrid, amichevole per le vittime del terremoto

Di tempo ne è passato, le strade intraprese sono state diverse, ma il legame tra Pirlo e Morata è nato e rimasto solidissimo dai tempi della Juve. E così, a poche ore dalla partita in programma alle 19:30 al Vodafone Stadium, organizzata per raccogliere fondi da destinare alle vittime del terremoto che ha sconvolto Turchia e Siria, Pirlo e i componenti del suo staff non hanno perso l'occasione della presenza a Istanbul dell'attaccante iberico, ora alla corte del Cholo Simeone, per andarlo ad abbracciare. Un tuffo al cuore per gli appassionati quando Morata, con tanto di tag d'obbligo, ha postato la storia che ha "ufficializzato" la reunion: perché gli anni trascorrono, ma le emozioni restano. Indelebili.