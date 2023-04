James Rodriguez lascia l'Olympiacos: ora è ufficialmente svincolato

James Rodriguez lascia ufficialmente l' Olympiacos . Il colombiano era arrivato lo scorso settembre e sembrava essere rinato in Grecia, tanto più che un paio di settimane fa il club sembrava sul punto di esercitare l'opzione di rinnovo del suo contratto. Non è specificato il motivo che ha spinto le parti a separarsi di comune accordo , forse i diversi problemi fisici riscontrati dal calciatore da qualche mese a questa parte e che lo hanno costretto ad assentarsi per diverse gare (ultima in ordine di tempo la semifinale di ritorno coppa giocata ieri contro l'AEK Atene).

James Rodriguez, la nota dell'Olympiacos

Dunque l'Olympiacos, tramite una nota pubblicata sui propri canali social, ha ufficializzato l'addio da James Rodriguez. Questo il comunicato del club greco: "L'Olympiacos e James Rodriguez hanno deciso di interrompere la loro collaborazione. James farà sempre parte del nostro club e sarà sempre un membro della famiglia 'biancorossa'. Vogliamo ringraziarlo per il suo lavoro e gli auguriamo ogni successo per il futuro". Anche James Rodriguez ci ha tenuto a salutare il club biancorosso con un posto su Instagram: "Ringrazio per il tempo trascorso insieme. Anche se adesso ognuno proseguirà per la propria strada, sento che sarò sempre un membro della famiglia dell'Olympiacos. Auguro il meglio e ogni successo futuro al club". Da capire dunque dove proseguirà la carriera del 31enne, che dopo aver raggiunto l'apice al Mondiale del 2014 con il conseguente trasferimento al Real Madrid, ha disatteso le enormi aspettative su di lui, passando prima al Bayern Monaco in prestito per poi tornare al Madrid, in seguito i trasferimenti all'Everton, poi all'Al-Rayyan e infine all'Olympiacos. Ora da svincolato potrà decidere con calma l'opzione migliore da prendere in considerazione.