Garcia-Al Nassr, ufficiale la risoluzione: Ronaldo ha un nuovo tecnico

L'addio di Rudi Garcia era nell'aria ed ora è arrivata anche l'ufficialità. Il francese non è più l'allenatore dell'Al Nassr: il tecnico e il club hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Il club di Ronaldo si trova attualmente al secondo posto in classifica a soli tra punti dalla capolista Al Ittihad.