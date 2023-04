Cher Ndour, il Benfica blinda il talento italiano U21: 80 milioni!

Il Benfica è la casa del talento e della programmazione. Un giovane tira l'altro e negli anni questo ha fatto spesso la differenza. Il settore giovanile dei portoghesi si rinnova continuamente, permettendo alla prima squadra di rinforzarsi sia a livello tecnico sia economicamente. Vendere e investire, scuola simile a quella dell'Ajax. Tra le stelle del club ne brilla anche una italiana, si tratta di Cher Ndour , centrocampista classe 2004 che si sta mettendo in mostra ed ha già attirato anche l'attenzione di Mancini . Stando alla prima pagina di A Bola, la dirigenza sarebbe al lavoro per un contratto di cinque anni con una clausola non inferiore agli 80 milioni di euro .

Il recordo con il Benfica e la Nazionale

Ndour con il Benfica ha già scritto un piccolo pezzetto di storia. Schmidt infatti lo ha fatto esordire contro il Vitoria Guimaraes, diventando così il più giovane a vestire la maglia della prima squadra nella storia del club. Ha superato anche Joao Felix. In Italia si è imposto con l'Atalanta, dopo le prime partitelle negli oratori di Brescia. I bergamaschi sono un altro club con una grande tradizione di giovani. Dall'Italia al Portogallo non ha sofferto la pressione ed ha vinto anche la Youth League battendo in finale la Juventus U19. Ora ha gli occhi puntati addosso, ma i lusitani non vogliono regalarlo.