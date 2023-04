Chiellini, il derby di Los Angeles e il paragone con la Serie A

Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro i Los Angeles Galaxy, in programma domenica 16 aprile alle 22.30 (ora italiana). L'ex capitano della Juventus ha analizzato il match: "Sarà una grande settimana per tutti, mi aspetto una gara molto dura contro idi loro. Non li abbiamo mai battuti quando abbiamo giocato fuori casa, quindi credo siano loro i favoriti". Sulla carta però a partire in vantaggio è la squadra dell'ex difensore bianconero, che attualmente si trova al terzo posto in classifica, mentre i prossimi avversari sono al penultimo posto.