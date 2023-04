Cristiano Ronaldo, derby amaro: Al Nassr ko!

RIYADH (Arabia Saudita) - L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo perde il derby della Capitale contro l'Al Hilal per 2-0 in occasione dell'anticipo della 25ª giornata della Saudi Pro League perché l'Al Hilal sarà impegnato nella doppia finale della Champions League asiatica (25 aprile e 6 maggio contro Urawa). Protagonista della partita il capocannoniere del campionato Odion Ighalo. L'attaccante nigeriano non ha tremato nelle due occasioni in cui si è trovato sul dischetto ovvero al 42' e al 62' (18 gol stagionali) per rovinare il debutto di Dinko Jelicic sulla panchina dei "Cavalieri di Najd"ai quali è stato anche annullato dal Var il gol di Ronaldo al 77'. Duro colpo in classifica per CR7 e i compagni che avrebbero potuto raggiungere in vetta l'Al-Ittihad (56 punti). Invece i "Blue Waves" tornano alla vittoria dopo un periodo molto complicato (2 sconfitte ed un pareggio) salendo al momentaneo 4° posto (46 punti).