Ancelotti, che attacco a Uefa, Fifa e Liga! "Qui deve cambiare qualcosa"

Ultima chiamata per la Liga. Il prossimo weekend potrebbe rappresentare l'ultima chance per il Real Madrid di rientrare in corsa per il titolo: 11 i punti di ritardo sul Barcellona a nove giornate dalla fine. Domenica, però, i blaugrana ospitano l'Atletico Madrid mentre il Real se la vedrà domani con il Celta. "L'Atletico lotterà fino alla fine per il secondo posto, inoltre sta giocando un buon calcio - le parole di Carlo Ancelotti -. Noi dobbiamo fare il nostro e lottare fino all'ultima partita. La squadra sta molto bene, ma alle volte il calendario non ha molto senso, ci sono troppe partite e andrebbe tenuta in considerazione la salute dei giocatori, che sono la parte più importante del calcio".