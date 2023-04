Mondiale Under 20: all'Italia tocca il Brasile di Endrick

Un girone di ferro: non è stato fortunato il sorteggio per l’Italia. Gli Azzurrini allenati da Carmine Nunziata nel Mondiale Under 20 che si giocherà in Argentina (partita inaugurale il 20 maggio, finale l’11 giugno) sono stati inseriti, dalle mani dei due ex juventini Junapi Sorín e David Trezeguet, nel Gruppo D, assieme a Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana. Sarà, dunque, subito esame contro una delle favorite del torneo, la VerdeAmarela nelle cui fila gioca il crack Endrick Felipe Moreira da Sousa, fenomenino sedicenne del Palmeiras che è già promesso sposo del Real Madrid, che per lui ha investito la cifra monstre di 60 milioni di euro. Il format del torneo garantisce il passaggio agli ottavi alle prime due classificate di ogni girone e alle 4 migliori terze.