Vi ricordate Taarabt? Non è cambiato: rovesciata pazzesca e espulsione

Adel Taarabt, centrocampista marocchino ex Milan e Genoa, da sempre croce e delizia per i club in cui ha militato. Gol e numeri pazzeschi alternati a momenti di buio totale. Ora, il calciatore marocchino milita nell'Al Nasr, formazione di Dubai nel campionato degli Emirati Arabi. Il fantasista è tornato al gol dopo tanto tempo: peccato che la gioia per la sua rete in rovesciata, sia stata presto vanificata da una espulsione. Con questo gol pazzesco, Taarabt ha aiutato la sua squadra ad acciuffare il pari nel finale contro lo Shabab Al-Ahli. Dall'esultanza deriva il primo giallo visto che il marocchino si è tolto la maglia per festeggiare il gol: palla al centro, pronti-via e arriva anche il secondo giallo a causa di un'entrata killer probabilmente condizionata dalla foga del momento.