Lucas Hernandez, sfogo social della moglie: "Cristina Buccino, te lo regalo"

Nuovi problemi per Lucas Hernandez: l'ex partner Amelia Lorente ha condiviso nelle scorse ore una Instagram story al vetriolo, che ha sorpreso tutti. "Ora puoi smettere di tenere il piede in due scarpe, Lucas Hernández. Te lo regalo, Cristina Buccino. Non dimenticare che hai due figli che non vieni a trovare", ha scritto la spagnola all'indirizzo dell'ex calciatore dell'Atletico Madrid.