Cristiano Ronaldo, altra delusione: Al Nassr eliminato dalla Coppa!

RIYADH (Arabia Saudita) - L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo conferma il difficile momento tanto da essere eliminato anche in King Cup. I gialloblù sono stati clamorosamente sconfitti in casa per 1-0 dall'Al Wehda quartultima in classifica (22 punti a -31 dall'Al Nassr) nella Saudi Professional League! Al 23' gli ospiti sbloccano la partita con il gol in rovesciata di Beauguel dimenticato nel cuore dell'area di rigore. L'Al Nassr gioca male, non riesce a creare occasioni da gol anche nel secondo con la superiotà numerica (espulsione al 53' per doppia ammonizione di Al Hafith). L'Al Wehda difende il risultato fino al 97' con salvataggio sulla linea (a porta vuota) proprio all'ultimo minuto di Duarte su colpo di testa di Al Sulaiheem e stacca il pass per la finale dove affronterà l'Al Hilal. Per l'Al Nassr invece un altro duro colpo ai sogni di gloria in questa stagione: eliminato dalla King Cup e a -3 (con una partita in più) dal 1° posto in campionato dell'Al Ittihad.