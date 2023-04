Loughgall, Premiership da favola: 300 abitanti e record nelle "A" d'Europa

"Come nei sogni", il titolo della stagione del Loughgall, club di un piccolo paesino della contea di Armagh che conta circa 300 abitanti. Per la prima volta la società nord-irlandese giocherà in Premiership, la massima divisione della loro nazione. Le idee e il lavoro hanno superato la forza economica delle loro avversarie. "Siamo in una nuvola”, ha dichiarato il segretario generale del club, Mark Pierson. Poi ha proseguito: “L'impegno del club per salire nella massima serie del calcio nordirlandese è stato totale nonostante uno dei budget più bassi della categoria”.