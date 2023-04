Pelé diventa un aggettivo nel dizionario portoghese

«Lei è la Pelé del tennis». Oppure: «Lui è il Pelé della medicina». D’oggi in avanti i 280 milioni di persone che parlano portoghese potranno pronunciare frasi di questo tipo e senza nemmeno il rischio di incorrere in sonori rimproveri da professori che odiano i neologismi. Pelé è infatti stato incluso come aggettivo nel prestigioso dizionario Michaelis, il più usato in portoghese. Il significato della parola, grammaticalmente considerata un aggettivo, è: «Qualcuno che è fuori dal comune, che ha una virtù, un valore o una superiorità che non può essere eguagliata da niente e nessuno». Proprio come O Rei Edson Arantes do Nascimento «considerato il più grande atleta di tutti i tempi; eccezionale, incomparabile, unico», continua la voce del dizionario che è stata presentata all'evento Summit Sports a Pacaembú.