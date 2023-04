Chiellini, "Juventino pezzo di m...": lui ride in faccia a chi lo insulta

PHILADELPHIA (Pennsylvania) - Anche a un oceano di distanza, l'Atlantico, Giorgio Chiellini deve fare i conti con la "simpatia" nei confronti della Juventus da parte dei tifosi avversari. Lo conferma il particolare episodio avvenuto mentre l'ex capitano bianconero si riscaldava in occasione della partita a Philadelphia dei suoi Los Angeles FC, match valido per la semifinale d'andata di Concacaf Champions League . Una gara che si è conclusa sul risultato di 1-1 e che Chiellini alla fine non ha giocato.

Chiellini e il tifoso provocatore

Non è bastato però per evitare di diventare oggetto di insulti da parte di un tifoso della squadra di casa, che in un italiano quasi perfetto lo ha iniziato a provocare: "Giorgio, juventino pezzo di me**a. Torna a Torino gobbo juventino". Nel sentire le grida di questo individuo esagitato sugli spalti, Chiellini ha reagito con la sua solita signorilità, anche divertito dalla scena. Nessuna risposta alla provocazione, solo un gran sorriso che ha fatto concludere il tutto in una bolla di sapone.