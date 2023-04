Cristiano Ronaldo risponde sul campo: gol e vittoria per l'Al Nassr

RIYADH (Arabia Saudita) - L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo si rituffa in campionato (24ª giornata) dopo l'amarezza dell'eliminazione in semifinale in Kings Cup e torna al successo. I gialloblù si sono imposti per 4-0 contro l'Al Raed (11°), successo che consente ai ragazzi di Jelicic di restare a 2° posto a quota 56 punti (con una gara in più) a -3 dal 1° dalla capolista Al-Ittihad. L'ex Juve indirizza subito il match aprendo le marcature al 4' con il colpo di testa su assist di Al Ghannam per quella che è al 12ª rete stagionale. A chiudere la pratica ci pensa Abdulrahman Ghareeb gelido a scartare l'avversario e a non sbagliare sotto porta dopo aver ricevuto al limite dell'area piccola. Il tris arriva al 90' con Maran (entrato all'87') che da solo in mezzo all'area non può sbagliare su assist perfetto di Masharipov mentre il poker lo cala Al Sulaiheem al 95' con un bellissimo tiro da fuori area all'incrocio dei pali.