Coppa di Francia, Tolosa campione: goleada al Nantes in finale

Il Tolosa stravince in finale 5-1 contro il Nantes e trionfa in Coppa di Francia. La formazione guidata da Montanier ci mette appena 31 minuti ad indirizzare la partita, trovando addirittura 4 gol: doppietta di Costa al 4' e 10' minuto del primo tempo, poi ci pensa Dallinga a copiare il compagno, firmare la terza e quarta rete tra il 23' e il 31' e chiudere la partita alla mezz'ora di gioco. Poi, nella ripresa, il Nantes accorcia su rigore con Blas e Aboukhlal sigla il definitivo 5-1 per il Tolosa, che conquista la Coppa di Francia.