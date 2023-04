Karim Benzema è diventato papà con Jordan Ozuna: il gossip

Karim Benzema papà: l'amore segreto per Ozuna

Benzema e la Ozuna hanno iniziato a frequentarsi dalla scorsa estate e la loro relazione è andata a gonfie vele. Il nuovo bebè rappresenta il quarto per il calciatore del Real Madrid. Il giocatore ha avuto in passato una relazione con Chloe de Launay con la quale ha avuto due figlie, Melia di 8 anni e Nouri di 3. Successivamente ha avuto una storia d'amore con la modella Cora Gauthier dalla quale ha avuto un figlio, Ibrahim, 5 anni. Per Jordan questa è la prima maternità, la modella in passato si é sposata e poi separata a 21 anni. Karim e la Ozuna sono stati molto cauti nel parlare della loro relazione. L'ultima volta che entrambi sono apparsi in pubblico è stato al gala del Pallone d'Oro 2022, dove la stella francese è stata premiata come miglior giocatore del mondo.