Icardi illude il Galatasaray: vince il Besiktas, Fenerbahce a -3 dalla vetta

ISTANBUL (Turchia) - Il Galatasaray cade e si infiamma la lotta al vertice della SuperLig turca. Per i giallorossi arriva un pesante ko nel 31° turno di campionato con il Besiktas che in rimonta si aggiudica il big match. Al 20' è Mauro Icardi ad illudere i ragazzi di Buruk, ma le reti di Saiss, Hadziahmetovic e Aboubakar ribaltano il punteggio e permettono ai bianconeri di accorciare in classifica sul -5. A sorridere però è il Fenerbahce che approfitta del passo falso e si porta a -3 dalla vetta occupata dai giallorossi. Per Zaniolo ingresso in campo nella ripresa al posto di Mertens, ma l'ex Roma, come l'ex Napoli, non incide sul match.