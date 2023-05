Scene di pura follia quelle che si sono viste sugli spalti a Tunisi durante la partita di ritorno dei quarti della Champions League africana tra Esperance Sportive de Tunis e JS Kabylie. Sui gradoni dello stadio sono andate in scena immagini di violenza che poco hanno a che fare con il calcio giocato: un uomo armato di motosega ha infatti scatenato il caos tra gli spettatori presenti per vedere la sfida. Con l'arma tra le mani, come si può vedere sui video virali che circolano sul web, l'uomo spacca tutto, minaccia i presenti e scatena il panico mentre tra i gradoni divampano anche alcune fiamme di un incendio. Succede tutto alla fine del primo tempo, con l'inizio della ripresa che sarà posticipato di quasi un'ora a causa degli scontri.

Motosega sugli spalti, follia nella Champions africana

Come è stato possibile tutto ciò? Secondo il ministero dell'Interno tunisino, alcuni individui hanno fatto irruzione in un magazzino all'interno dello stadio dove erano custoditi arnesi normalmente usati per lavori di manutenzione e lì avrebbero fatto incetta delle attrezzature successivamente usate per attaccare il personale di sicurezza. Oltre alla motosega, si sarebbero impossessati anche si alcune pale e martelli: tutti oggetti usati per sfogare la propria rabbia fuori controllo. L'immagine dell'uomo con la motosega resta impressa con la sperazna che i video registrati dalle telecamere potrebbero essere d'aiuto per identificare i responsabili delle devastazioni.