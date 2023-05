Maradona: un ritratto autografato per aiutare la lotta contro il cancro in Argentina

BUENOS AIRES - I giorni di Napoli non possono non essere, naturalmente, anche i giorni del D10S. Nella città che si prepara a una festa, bellissima e attesa per 33 anni, Diego Armando Maradona è in ogni angolo di strada. E proprio in queste ore la MP23Agency ha voluto fare il suo omaggio al Pelusa, presentando in esclusività di vendita mondiale, un'opera d’arte unica al mondo che rappresenta il giocatore più forte della storia del calcio. Quasi 4 anni fa, il 14 dicembre 2019, a La Paternàl, nello stadio dell’Argentinos Juniors, che porta il nome proprio del D10S di Vila Fiorito, si è tenuto un evento di beneficenza con la partecipazione di tanti campioni del calcio e dello stesso Maradona. Per la prima ed unica volta nella sua vita, Diego ha prestato il suo tempo per farsi fare un ritratto dal vivo, ispirato ai tempi della sua gioventù quando vestiva la maglia del Bicho.