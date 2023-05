Wanda Nara e il futuro di Icardi al Galatasaray: la risposta social

Wanda Nara è tornata a far parlare di sé per alcune recenti rivelazioni fatte sul futuro professionale del marito Mauro Icardi. Nelle scorse ore la conduttrice di Masterchef Argentina nonché manager del marito, ha risposto ad alcune curiosità dei numerosi fan. Ed una domanda riguardava proprio il calciatore del Galatasaray: "Il futuro di Mauro? Sarà in Tuchia?".