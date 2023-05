Morata, l'emozionante dedica ad Alice Campello per la festa della mamma

Alvaro Morata ha sorpreso tutti con una dedica romantica per la moglie Alice Campello in occasione della Festa della mamma (che in Spagna si festeggia la prima domenica di maggio). Non è la prima volta che l'ex calciatore della Juventus affida a Instagram le sue parole d'amore per l'amata compagna e madre dei suoi figli: Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella.

Alvaro Morata e la dedica per Alice Campello

"Perché quando c’è bisogno di amore, allora ci sei te, sempre in ogni momento per tutti. Perché quando abbiamo problemi o arriva un momento di difficoltà sempre sta la tua mano, i tuoi abbracci e i tuoi baci", ha scritto il calciatore su Instagram a corredo di una galleria di scatti che ritraggono la famiglia Morata al completo in alcuni momenti felici. Poi il giocatore ha proseguito con: "Il tuo amore verso i tuoi figli mi conferma ogni giorno che non poteva essere un’altra persona l’amore della mia vita. La migliore MAMMA del mondo. Grazie per tutti gli sforzi che fai per noi. Tanti auguri bella festa della mamma.Ti amiamo follemente amore".