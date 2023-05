Overmars shock, 5 mesi dopo l'arresto cardiaco: "Il mio cuore morto al 45%"

Momento delicato per Marc Overmars. L'ex giocatore olandese ha parlato per la prima volta alla stampa dopo l'arresto cardiaco di dicembre. Overmars ha raccontato i suoi problemi di salute in un'intervista a 'Het LaatsteNieuws', dichiarando: “Devo riprendere fiato quando parlo molto e devo avere tanta energia per rimanere concentrato. Il mio cuore è morto al 45%. Ma non dovete dispiacervi per me. Sono un uomo felice. Devo distribuire la mia energia al meglio che posso".