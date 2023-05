Capello: "Benzema fa sognare. E su Haaland vi dico che..."

Capello su Benzema, Giroud, Lukaku e Haaland

"Chi scelgo tra Benzema, Giroud, Lukaku e Haaland? Beh, per ciò che sta facendo, per quello che ha dimostrato negli ultimi anni, io prendo il francese del Real Madrid. Benzema fa tutto: segna, serve assist, sa fare i movimenti corretti in campo per creare spazi per gli inserimenti dei compagni in zona gol e aiuta pure centrocampo e difesa in fase di non possesso e quando la squadra ne ha realmente bisogno. Karim negli ultimi 5 anni è maturato in modo esponenziale, è diventato assolutamente completo. Certo, le potenzialità che ha messo in mostra Haaland, il bomber di Guardiola e del Manchester City, sono maggiori di quelle degli altri 3 e su questo non ci piove. Ha velocità di corsa e di esecuzione e, con un maestro saggio e abilissimo nel far crescere i giovani campioni come è Guardiola potrà crescere ancora. Tantissimo. Basta solo che non si stufi di... andare a lezione".