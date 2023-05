Finlandia, l'invasione che non ti aspetti: il bambino in campo col triciclo

Episodio curioso e singolare quanto successo nel calcio finlandese. Durante la partita tra Jalkaranta Palloseura e KJP , valida per la Coppa Nazionale, c'è stata un'invasione di campo. Sin qui nulla di così particolare, anzi, succede spesso in vari campi e nei vari stati, ma stavolta ad entrare in campo è stato un bambino .

Finlandia, invasione in triciclo

Particolare e alquanto bizzarro quanto successo in Finlandia. Mentre la partita era in pieno svolgimento si è visto sul terreno di gioco un bambino sopra un triciclo che ha scatenato la reazione divertita del pubblico presente. Non solo sugli spalti, perché anche in campo i giocatori, sorpresi, si sono lasciati andare a qualche risata. L'arbitro poi si è avvicinato al bambino e poi uno dello staff della sicurezza l'ha accompagnato fuori dal terreno di gioco. La partita è poi ripresa regolarmente.