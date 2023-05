Romario-Bebeto, la coppia gol divisa dalla politica: "Traditore", "Dice sciocchezze"

Romario-Bebeto . Soltanto a leggere questi due nomi subito la mente viaggia indietro nel tempo e a quanto hanno fatto divertire il mondo intero dentro a un campo da calcio. Squadre di club e Nazionale dove con il Brasile a Usa 1994 hanno sollevato la Coppa del Mondo proprio in finale contro l'Italia . Amici in campo e fuori, ma che ora non avrebbero più un rapporto così forte. Il motivo? La politica. A spiegarlo è stato promo Romario a 'Cheguei'.

Brasile, Romario su Bebeto

Un botta e riposta tra i due ex compagni di Nazionale. Prima è Romario a puntare il dito: "Bebeto mi ha tradito in politica. Vedo tante cose, ma quando viene fatto da un amico è ancora più triste". Non è manca la replica a 'Uol Esporte': "Sta invecchiando e diventando arteriosclerotico perchè dice sciocchezze. Non sono mai stato coinvolto in certe polemiche, mentre lui ha sempre pensato solo a se stesso". Un litigio scaturito anche dalle diverse vedute politiche che li hanno visti dividersi dopo che si sono schierati in due movimenti opposti: Romario con Bolsonaro e Bebeto con Lula.