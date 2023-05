Joana Sanz tra Dani Alves e Hakimi: lo sfogo social e la sua verità

Mentre Dani Alves continua a rimanere in carcere accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza, l'ormai ex moglie Joana Sanz ha deciso di rispondere a una serie di domande dei suoi follower sul suo account Instagram, sostenendo fortemente e pubblicamente il calciatore brasiliano.

Joana Sanz difende Dani Alves sui social

A chi le ha chiesto quando pensa di opporsi pubblicamente ad un presunto stupratore, la spagnola non ha esistato a replicare in favore dell'ex difensore del Barcellona, evocando la "presunzione di innocenza". "Sono stanca e disgustata da questo tipo di messaggi o commenti. Dov'è la presunzione di innocenza? Finora, l'unico giudizio che c'è stato è il processo parallelo che lei ha fatto. Non starò a condannarlo. Smettiamola di avvelenare un caso così delicato con l'opinione pubblica", ha scritto Joana sui social.