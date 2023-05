Bielsa ct dell'Uruguay, è ufficiale: contratto fino al Mondiale 2026

Ora è ufficiale: Marcelo Bielsa è il nuovo commissario tecnico dell'Uruguay. Il tecnico argentino ha firmato un contratto fino alla fine del prossimo Mondiale 2026 con la Federcalcio uruguaiana che ha annunciato l'arrivo del 67enne allenatore con un video di benvenuto molto speciale. "Marcelo Bielsa scriverà un nuovo capitolo del suo libro", ha scritto la federazione su Twitter che si prepara per la nuova avventura con una nazionale in cerca di riscatto dopo l'eliminazione nella fase a gironi dell'ultimo Monidale in Qatar.