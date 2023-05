Incredibile Zaniolo, rosso dopo 6 minuti. Galatasaray ok con doppio Icardi

Con una doppietta dell'ex Inter Mauro Icardi , a segno anche su rigore, la capolista Galatasaray ha espugnato per 2-0 il campo dell' Istanbulspor nella partita valida per la 34ª giornata del massimo campionato turco. Nonostante la vittoria, che ha portato la squadra a +8 sul Fenerbahce secondo, per Nicolò Zaniolo la serata è stata invece da dimenticare.

Galatasaray, Zaniolo espulso dopo 6'

L'ex giocatore della Roma, arrivato in Turchia durante il mercato di gennaio, è stato espulso dopo appena 6' dal suo ingresso in campo. Entrato al 69' al posto di Rashica, il classe 1999 nato a Massa ha lasciato il terreno di gioco al 75': l'arbitro Tugay Kaan Numanoglu prima ha sanzionato un suo fallo con il cartellino giallo per poi cambiarlo in rosso dopo l'intervento del Var.