Dani Alves, spunta il video della discoteca: il racconto shock dal Brasile

TORINO - Direttamente dal Brasile arrivano le indiscrezioni del media UOL, che ha recentemente ottenuto il girato integrale (tre ore di video) di quello che è accaduto nella notte del 30 dicembre nella discoteca di Barcellona "Sutton Club" , prima e dopo l' episodio che ha coinvolto Dani Alves e la ragazza che lo accusa di stupro . Sebbene le immagini non possano essere mostrate a causa del segreto giudiziario e della protezione dell'identità della vittima, il portale ha fornito un resoconto dettagliato dei fatti. Tra i momenti più significativi, spicca quello in cui la ragazza, visibilmente scossa, abbraccia la cugina per un minuto, dopo l'episodio avvenuto nel locale. Le interazioni tra Dani Alves e la ragazza di 23 anni, registrate dalle telecamere, possono essere suddivise in tre parti principali: i primi minuti trascorsi insieme nell'area VIP, quelli che precedono l'ingresso nel bagno e ciò che accade dopo i circa 15 minuti trascorsi nella toilette.

I primi momenti di Dani Alves con la ragazza

Per quanto riguarda la prima fase, i video mostrano un'atmosfera allegra in cui la ragazza e sua cugina ballano insieme a Dani Alves e al suo amico Bruno Brasil, che lo aveva accompagnato quella sera. Durante questo momento, le immagini testimoniano anche l'episodio in cui la vittima si allontana dal calciatore dopo essere stata palpeggiata sul fondoschiena. In quel momento la ragazza allunga le braccia verso la cugina, allontanandosi dal giocatore. Prima di recarsi nel bagno, le donne sono riprese mentre parlano tra loro, voltando le spalle a Dani Alves e Bruno, seduti su un divano nell'area VIP. Successivamente, il calciatore si alza e si dirige verso la porta del bagno privato. Sebbene le telecamere non mostrino questo ingresso, è possibile vedere i suoi piedi riflessi in uno specchio. Nel frattempo la ragazza, mentre parla con le sue amiche, osserva più volte la porta del bagno prima di raggiungerla. Secondo la sua testimonianza, il giocatore le ha fatto un segno per seguirla, ma lei sostiene di non aver capito che si trattasse di un bagno. UOL ha avuto accesso alle foto dell'area VIP del Sutton Club, inclusa quella della toilette, e al momento dell'incidente non c'erano indicazioni che segnalassero che si trattasse di un servizio. Anche un dipendente del locale ha confermato che la porta non presentava segnaletica.