Vi ricordate il raccattapalle scalciato da Hazard? Ora è milionario

Ricordate Charlie Morgan? Il raccattapalle dello Swansea che il 23 gennaio 2013 venne scalciato da Hazard (poi espulso) per aver ostacolato il recupero del pallone in semifinale di Coppa di Lega? Quella sera il Chelsea stava provando a rimontare il 2-0 subito all'andata a Stamford Bridge e la perdita di tempo fece perdere le staffe al trequartista belga, che si rese protagonista di un gesto bruttissimo per sfilare il pallone a Morgan, il quale ci si era proprio sdraiato sopra. Per la cronaca, la partita finì 0-0 e lo Swansea raggiunse la finale per poi vincerla 5-0 contro il Bradford.